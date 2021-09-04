Бахрейн одобрил использование российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера, сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Королевство Бахрейн официально одобрило использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве одного из двух возможных бустеров", - сообщается в Twitterпроизводителя вакцины со ссылкой на новостной портал GDN Online.

В качестве бустера при повторной вакцинации жители Бахрейна могут воспользоваться "Спутником Лайт" либо дозой вакцины Pfizer/Biontech, отмечается в сообщении издания.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

"Спутник Лайт" после еерегистрации 6 мая в России одобрили также Ангола, Венесуэла, Казахстан, Кыргызстан, Никарагуа, Палестина, Бахрейн, Маврикий.