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Здравоохранение 04.09.2021 12:59

Бахрейн разрешил использование "Спутника Лайт" в качестве бустера

Бахрейн одобрил использование российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера, сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Королевство Бахрейн официально одобрило использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве одного из двух возможных бустеров", - сообщается в Twitterпроизводителя вакцины со ссылкой на новостной портал GDN Online.

В качестве бустера при повторной вакцинации жители Бахрейна могут воспользоваться "Спутником Лайт" либо дозой вакцины Pfizer/Biontech, отмечается в сообщении издания.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

"Спутник Лайт" после еерегистрации 6 мая в России одобрили также Ангола, Венесуэла, Казахстан, Кыргызстан, Никарагуа, Палестина, Бахрейн, Маврикий.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]