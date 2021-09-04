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Дальнее зарубежье 04.09.2021 13:22

Глава разведки Пакистана приехал в Кабул, ожидаются его переговоры с талибами

Руководитель пакистанской межведомственной разведки Фаиз Хамидв субботу совершает визит в Кабул, сообщают региональные СМИ.

"Мы работаем над миром и стабильностью в Афганистане", - заявил он журналистам по прибытии в Кабул.

Хамид не уточнил, с кем именно он намерен проводить встречи в афганской столице. В поездке главу разведки сопровождают высокопоставленные представители пакистанских военных.

Однако СМИ отмечают, что Хамид прибыл в Афганистан по приглашению движения "Талибан" и позднее ожидаются его встречи с руководством талибов, в том числе с одним из лидеров движения муллой Абдул Гани Барадаром.

Накануне глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад будет сотрудничать с новыми властями Афганистана, если тех будет поддерживать афганский народ.

В пятницу движение "Талибан" приняло решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана с пятницы на субботу, 4 сентября. По данным ряда источников, вероятным главой нового правительства будет мулла Барадар. Как сообщал телеканал Tolo News, верховным руководителем Афганистана, вероятно, станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада. Под его руководством управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]