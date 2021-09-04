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Бизнес и законодательство 04.09.2021 12:42

AzerGold и ICD подписали Меморандум о взаимопонимании

2 сентября в Ташкенте в рамках 46-го ежегодного заседания Совета директоров Исламского банка развития (ИБР) между Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), входящей в группу Исламского банка развития, и ЗАО AzerGold был подписан Меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении ЗАО.

Подписи под документом поставили генеральный директор ICD Айман Амин Сежини и заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев.

"Основной целью меморандума является установление взаимного сотрудничества, изучение возможностей выпуска сукук (исламского эквивалента облигаций) для удовлетворения растущего спроса ЗАО AzerGold по финансированию проектов. Кроме того, в рамках этого документа стороны определят существующие возможности сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане, а также другие потенциальные направления сотрудничества, связанные с деятельностью AzerGold", - отмечается в сообщении.

"Исламская корпорация по развитию частного сектора привержена поддержке развития стран-членов и продолжит работу в этом направлении. Подписанный с AzerGold меморандум является примером плана высокого уровня международной организации по поддержке азербайджанских компаний в доступе к различным источникам финансирования", - сказал на церемонии подписания Сежини.

В свою очередь, Фарзалиев подчеркнул, что подписанный документ является важным шагом для обеспечения потенциального сотрудничества. По его словам, AzerGold имеет успешный опыт в привлечении различных финансовых ресурсов для реализации горнодобывающих проектов в стране. Он также отметил важность международного сотрудничества AzerGold в этой сфере и выразил уверенность, что предстоящие обсуждения будут полезны для определения других потенциальных сфер деятельности.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]