СБ ООН обсуждает возможность смягчения санкций против КНДР - источник

В Совете Безопасности ООН идет обсуждение смягчения санкций против КНДР в связи с гуманитарной ситуацией в стране на фоне закрытия границ из-за пандемии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Сейчас есть настроения, что можно что-то символическое сделать, потому что Северная Корея все равно закрылась, и даже если их (санкции - ИФ) отменишь, это ничего не изменит, то есть чисто демонстративный жест. Я этого не исключаю", - сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, вопрос смягчения санкций против Северной Кореи по-прежнему упирается в противодействие со стороны Соединённых Штатов.
Собеседник агентства напомнил, что Россия и Китай ещев декабре 2019 года пытались добиться смягчения санкций.
"На недавнем заседании Совета Безопасности ООН этот вопрос был вновь поднят, что это предложение на столе, что оно живо. Его заблокировали сразу американцы", - добавил он.
КНДР уже много лет живет в условиях жестких международных и односторонних санкций, с 2017 года они стали всеобъемлющими. На фоне пандемии коронавируса КНДР закрыла свои границы, попасть в страну и выехать из нее практически невозможно, в связи с чем существенно ограничены гуманитарные и любые другие поставки. В апреле этого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея сталкивается с "беспрецедентными трудностями".
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