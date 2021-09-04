МИД Азербайджана выразил Турции соболезнования

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с гибелью людей в результате столкновения микроавтобуса с поездом в городе Текирдаг.

В тексте соболезнования говорится: "Глубоко опечалены известием о столкновении грузового поезда и микроавтобуса в провинции Текирдаг братской Турции. Желаем упокоения душам погибших и скорейшего выздоровления раненым".

А.Салаева