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Дальнее зарубежье 04.09.2021 14:53

Власти Франции могут вскоре ослабить режим санитарных пропусков - министр

Министр труда Франции Элизабет Борнобъявила, что французские власти в связи с улучшением ситуации с COVID-19 могут вскоре отменить часть ограничений, связанных с использованием санитарных пропусков, сообщают в субботу западные СМИ.

"Ситуация в области здравоохранения улучшается. Если это (положение дел - ИФ) закрепится, мы сможем ослабить правила", - сказала она.

Министр уточнила, что соответствующее решение будет принято в ближайшие дни.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха. Пока планируется, что пропуска будут применяться до 15 ноября.

Между тем, отмечают СМИ, заявления министр труда последовали после того, как во французской корпорации и одном из крупнейших в мире операторов розничных сетей Auchan Holding заявили, что требование иметь санитарные пропускадля покупателей в ее торговых центрах нанесло ущерб бизнесу.

Одновременно с тем в стране продолжаются протесты против санитарных пропусков. СМИ отмечают, что в субботу в соцсетях появились видеозаписи того, как протестующие раскладывают покрывала для пикников прямо на улицах и едят перед заведениями, куда пускают лишь владельцев пропусков.

В минувший четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования санитарных пропусковдля посещения ресторанов, поездок на поездах и полетах на самолете внутри страны и после 15 ноября.

По данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии выявили свыше 6,81 млн случаев заражения коронавирусом, более 114,7 тыс. заболевших COVID-19 скончались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]