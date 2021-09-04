В Эстонии планируют достичь отметки в 70% вакцинированных среди взрослых к 21 сентября

Правительство Эстонии планирует достичь уровня в 70% вакцинированных среди взрослого населения к 21 сентября.

Как отметил министр здоровья и труда республики Танель Кийк (Tanel Kiik), слова которого приводит портал телерадиовещания ERR, эта задача вполне реальна, несмотря на снижение темпов вакцинации в Эстонии.

"Это, с одной стороны, логично, ведь с каждым днем у нас уменьшается число невакцинированных людей. Но с другой стороны, есть ещемного людей, которые нуждаются в этой защите. Очень важно, чтобы те люди, которые переболели зимой-весной, пришли сейчас вакцинироваться и получили (хотя) бы одну дозу, обеспечивающую дополнительную защиту. Таким образом, у них также будет паспорт вакцинации на 12 месяцев, что обеспечит безопасное участие в общественной жизни и возможность путешествовать", - сказал Кийк.

Если в первые две недели августа ввели почти 50 тыс. доз вакцины, то уже во второй половине месяца темп вакцинации пошел на спад - за последние две недели августа было сделано чуть более 30 тыс. прививок от коронавируса.

На следующей неделе в Эстонию доставят в общей сложности 47 тыс. доз вакцин Pfizer, Moderna и Janssen. В правительстве республики надеются с их помощью достичь заветного уровня в 70% вакцинированных через две недели.

По состоянию на 4 сентября из 1,3 млн численности населения Эстонии как минимум одна доза вакцины привита 732 тыс. 013 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 637 тыс. 814 человек. По меньшей мере одной дозой вакцинировано 64,7% взрослого населения.

По данным департамента здоровья республики, в Эстонии за минувшие сутки выявили 352 новых случаякоронавируса. Из числа новых инфицированных 265 человек не были вакцинированы. С начала пандемии в Эстонии выявлено 143 тыс. 533 случая заражения COVID-19.

За сутки умер один человек. Всего от COVID-19 в Эстонии скончались 1 тыс. 297 заболевших, выздоровели 135 тыс. 317 человек.