Азербайджанское Каспийское морское пароходство и V.Group обсудили перспективы сотрудничества в сфере международных грузоперевозок

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (КАСПАР) и лондонская компания V.Group - поставщик услуг по управлению морскими и оффшорными судами – провели онлайн-встречу, говорится в сообщении пароходства.
"В ходе встречи председатель ЗАО Рауф Валиев предоставил подробную информацию о деятельности пароходства. По его словам, КАСПАР - одна из ведущих судоходных компаний на Каспии, в ее составе более 260 судов различного назначения. Компания возобновила деятельность в международных водах с 2014 года. Таким образом, в настоящее время грузоперевозками на Каспии занимаются 11 судов ЗАО, в том числе 3 танкера и 8 сухогрузов", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о расширении деятельности пароходства и укреплении его позиций на международном рынке грузоперевозок. Была подчеркнута важность реализации совместных проектов в данном направлении.
Представители V.Group заявили, что готовы сотрудничать с пароходством, а будущее партнерство пойдет на пользу обеим организациям.
Отметим, что V.Group имеет более чем 35-летний опыт управления судами. В настоящее время компания отвечает за 600 судов.
А.Салаева
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