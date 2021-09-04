Сертификат о вакцинации президента Индонезии попал в Интернет

Электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 президента Индонезии Джоко Видодооказался в свободном доступе в Интернете из-за неисправности PeduliLindungi - приложения по отслеживанию контактов для предупреждения распространения коронавируса, сообщают западные СМИ.

"Определенные люди получили доступ к сертификату о вакцинации Джоко Видодо при помощи функции проверки, доступной на PeduliLindungi", - говорилось в заявлении властей.

Пользователи Интернета, обнаружившие сертификат президента, затем выложили его в сеть. В частности, документ содержит идентификационный номер и время прохождения вакцинации.

В Министерстве связи и информационных технологий Индонезии свою ответственность за инцидент не признали и указали, что информация стала доступна через сайт центральной избирательной комиссии.

В Минздраве страны отметили, что после утечки информации был заблокирован доступ к сведениям о государственных служащих. Власти также сообщили, что работают над улучшением защиты данных пользователей PeduliLindungi.

СМИ напоминают, что несколькими днями ранее были обнародованы данные 1,3 млн пользователей приложения eHAC, ставшего частью PeduliLindungi и также использующегося для отслеживания контактов, особенно при путешествиях. В результате стала доступна, в частности, личная информация путешественников и результаты тестов на COVID-19.