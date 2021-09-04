Сертификат о вакцинации президента Индонезии попал в Интернет

Электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 президента Индонезии Джоко Видодооказался в свободном доступе в Интернете из-за неисправности PeduliLindungi - приложения по отслеживанию контактов для предупреждения распространения коронавируса, сообщают западные СМИ.
"Определенные люди получили доступ к сертификату о вакцинации Джоко Видодо при помощи функции проверки, доступной на PeduliLindungi", - говорилось в заявлении властей.
Пользователи Интернета, обнаружившие сертификат президента, затем выложили его в сеть. В частности, документ содержит идентификационный номер и время прохождения вакцинации.
В Министерстве связи и информационных технологий Индонезии свою ответственность за инцидент не признали и указали, что информация стала доступна через сайт центральной избирательной комиссии.
В Минздраве страны отметили, что после утечки информации был заблокирован доступ к сведениям о государственных служащих. Власти также сообщили, что работают над улучшением защиты данных пользователей PeduliLindungi.
СМИ напоминают, что несколькими днями ранее были обнародованы данные 1,3 млн пользователей приложения eHAC, ставшего частью PeduliLindungi и также использующегося для отслеживания контактов, особенно при путешествиях. В результате стала доступна, в частности, личная информация путешественников и результаты тестов на COVID-19.
МИД Азербайджана передал протест России в связи с информацией на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
МИД Азербайджана выразил Турции соболезнования
Президент Алиев поздравил азербайджанских спортсменов с "золотом" Паралимпийских игр в Токио
Азербайджанское Каспийское морское пароходство и V.Group обсудили перспективы сотрудничества в сфере международных грузоперевозок
Twitter, Telegram и Facebook вновь грозят штрафы
Президент Алиев заложил фундамент комплекса социального жилья Сумгайыт-2
Президент Алиев принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайыте
Россия и Германия обсудили вопросы безопасности в рамках Рабочей группы высокого уровня - МИД РФ
Испанские спасатели перехватили в Средиземном море и Атлантическом океане более 200 нелегалов
Власти Франции могут вскоре ослабить режим санитарных пропусков - министр
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банки, которые не смогут внедрить финтех решения будут неизбежно терять долю рынка!
Caspian Energy Club дал старт первому национальному конкурсу CEO Award Azerbaijan
Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог