МИД Азербайджана передал протест России в связи с информацией на сайте Единой информационной системы в сфере закупок

Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на публикацию в Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) тендера, где Нагорный Карабах упоминался в качестве "Республики Нагорный Карабах".

"МИД Азербайджана незамедлительно передал протест российской стороне по дипломатическим каналам. Было доведено до сведения другой стороны, что ложная информация такого рода не соответствует духу дружественных отношений и отношений сотрудничества между двумя странами", - заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, российская сторона, в свою очередь, отметила, что произошла техническая ошибка и будут предприняты соответствующие шаги для ее устранения.

"Кроме того, было отмечено, что в будущем российская сторона будет внимательно относиться к такого рода вопросам", - сказала Абдуллаева.

13 августа Министерство обороны России разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) заказ на 151 414 088,10 рублей. Предметом тендера было обозначено оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны РФ, расположенных на территории "Республики Нагорный Карабах".

А.Салаева