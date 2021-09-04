Россия и Германия обсудили вопросы безопасности в рамках Рабочей группы высокого уровня - МИД РФ

Высокопоставленные представители России и Германии обменялись мнениями по вопросам безопасности, включая нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и борьбу с терроризмом.
МИД России сообщает в субботу, что 3 сентября в Берлине прошло 15-е пленарное заседание российско-германской межведомственной Рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ) под председательством первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова и статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера.
"Проведен открытый и предметный обмен мнениями по тематике взаимодействия России и Германии в сфере обеспечения глобальной и региональной стабильности. Обсуждены актуальные проблемы международной повестки дня", - информирует МИД России, отмечая, что обсуждение велось в контексте состоявшихся 20 августа в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Согласно сообщению, было уделено также внимание практическим вопросам двусторонних российско-германских отношений. "Российская сторона подтвердила наличие значительного потенциала для их поступательного развития во всех областях на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела", - отмечает МИД.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в рамках заседания прошли встречи трех подгрупп: по вопросам борьбы с терроризмом, оргпреступностью и наркоугрозой, по стратегическим (военно-политическим) вопросам, а также по контролю за вооружениями и нераспространению ОМУ, которые представили в ходе пленарного заседания доклады о проведенной за отчетный период работе.
"На полях" заседания РГВУ состоялась также встреча в формате согласованного в 2020 годудвустороннего "переговорного механизма" по вопросам кибербезопасности.
Достигнута договоренность о проведении следующего заседания РГВУ в 2022 году в Москве.
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