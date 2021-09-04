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Религия 04.09.2021 17:27

В РПЦ обеспокоены судьбой христиан в Афганистане

В Русской православной церкви озабочены положением христиан Афганистана после прихода к власти талибов и перспективой экспорта терроризма из этой страны.

"Мы обеспокоены судьбой тех немногих христиан, которые еще остаются в Афганистане, и я думаю, что правильным решением для них было бы уехать из страны", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он также выразил обеспокоенность тем, как будет развиваться ситуация в соседних государствах, и тем, что терроризм, по мнению иерарха, будет экспортироваться из Афганистана в другие страны, в том числе в Россию. По этим причинам, резюмировал митрополит, отвечая на вопрос ведущей, причин для вступления в контакт РПЦ с талибами "пока что нет".

В то же время иерарх напомнил, что истории известны случаи, когда террористические организации превращались в политические партии и отказывались от методов террора, как в свое время сделала Ирландская республиканская армия.

"Хочется надеяться на то, что те, кто сейчас пришел к власти в Афганистане, откажутся от тех способов борьбы за власть, к которым они прибегали в прошлом, и мы молимся о том, чтобы, несмотря на все произошедшее, и в Афганистане, и в граничащих с ним странах установился прочный мир", - заключил митрополит Иларион.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]