В РПЦ обеспокоены судьбой христиан в Афганистане

В Русской православной церкви озабочены положением христиан Афганистана после прихода к власти талибов и перспективой экспорта терроризма из этой страны.

"Мы обеспокоены судьбой тех немногих христиан, которые еще остаются в Афганистане, и я думаю, что правильным решением для них было бы уехать из страны", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он также выразил обеспокоенность тем, как будет развиваться ситуация в соседних государствах, и тем, что терроризм, по мнению иерарха, будет экспортироваться из Афганистана в другие страны, в том числе в Россию. По этим причинам, резюмировал митрополит, отвечая на вопрос ведущей, причин для вступления в контакт РПЦ с талибами "пока что нет".

В то же время иерарх напомнил, что истории известны случаи, когда террористические организации превращались в политические партии и отказывались от методов террора, как в свое время сделала Ирландская республиканская армия.

"Хочется надеяться на то, что те, кто сейчас пришел к власти в Афганистане, откажутся от тех способов борьбы за власть, к которым они прибегали в прошлом, и мы молимся о том, чтобы, несмотря на все произошедшее, и в Афганистане, и в граничащих с ним странах установился прочный мир", - заключил митрополит Иларион.