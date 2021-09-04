Сирия согласилась помочь с транзитом газа и электроэнергии в Ливан

Власти Сирии дали согласие предоставить свою территорию для транспортировки газа и электроэнергии в Ливан, который столкнулся с сильным экономическим кризисом, в том числе в топливной сфере, сообщает в субботу издание "Дейли стар".

Об этом стало известно после встречи в Дамаске ливанской делегации, возглавляемой и.о. вице-премьера Зейной Акар, с главой МИД Сирии Фейсалом Мекдадом и министром нефти Сирии Бассамом Тоуме.

"Дейли стар" отмечает, что Ливан рассчитывает заключить сделки на импорт газа из Египта и электричества и Иордании, причем поставки должны осуществляться при помощи инфраструктуры Сирии.

По словам представителя делегации Ливана Насри Хури, Сирия готова "обеспечить транзит египетского газа и иорданского электричества через сирийскую территорию".

"Стороны согласились сформировать совместную группу для проработки технических деталей", - добавил он.

По информации "Дейли стар", это первый официальный визит на столь высоком уровне представителей Ливана в Дамаск с момента начала конфликта в Сирии в 2011 году.

В августе в администрации президента Ливана сообщили, что США согласились помочь Ливану с поставками электроэнергии и газа через сирийскую территорию: таким образом, заключает "Дейли стар", Вашингтон сделает исключение из экономических санкций против Сирии, запрещающих вести коммерческие дела с Дамаском. Этот запрет ранее подорвал предыдущие попытки Бейрута получить газ из Египта.

Издание напоминает, что Ливан в настоящий момент переживает сильнейший экономический кризис. Наблюдаются перебои с поставками топлива и частые отключения электричества, что парализует работу больниц, магазинов, производственных предприятий, ресторанов. Отключение электроснабжения порой продолжается до 22 часов в сутки.