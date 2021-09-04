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04.09.2021 18:31

Защитники афганской провинции Панджшер заявляют о тяжелых потерях талибов

Выступающий против установившего контроль над Афганистаном движения "Талибан"Фронт национального сопротивления вечером в субботу сообщил о тяжелых потерях талибов в Панджшере.

"Более 700 террористов убиты, 600 взяты в плен, остальные пытаются бежать, мы на передовой, все было спланировано. Мы контролируем всю провинцию", - сообщил в аудиообращении представитель Фронта в Twitter.

Утром в субботу находящийся в населенном пункте Анава провинции Панджшер итальянский неправительственный медицинский центр Emergency сообщил, что ночью в пятницу, 3 сентября, силы талибы продвинулись в Панджшерской долине до Анава, где расположены хирургическое отделение и родильный дом центра.

"До сих пор не было никакого вмешательства в деятельность. Мы приняли небольшое количество раненых в хирургический центр Анаба", - сообщил представитель центра в Twitter.

Позже представители Фронта подтвердили, что талибы продвигаются в глубь ущелья до населенного пункта Руха, а защитники Панджшера взорвали вход в долину, заблокировав отход радикалов.

Ближе к вечеру в сети появились видео с талибами, захваченными в плен бойцами фронта, а также кадры с колонной машин талибов, которая в спешке пытается покинуть долину.

Представитель Фронта сопротивления сообщил, что в операции по захвату Панджшера с четырех направлений талибы мобилизовали 8 тысяч боевиков на 350 транспортных средствах, в том числе и военных бронемашинах Humvee, часть из которых уничтожена, а часть захвачена бойцами Фронта.

Представители "Талибан" пока не комментировали происходящее.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]