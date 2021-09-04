Вертолет-дрон совершит 13-й полет на Марсе - NASA

Вертолет-дрон Ingenuity("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), готовится совершить 13-й автономный полет на Красной планете, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.
Полет планируется начать в субботу в 17:08 по времени Западного побережья США (в воскресенье в 04:08). Он будет осуществляться над районом Южная Сейта в кратере Езеро.
Там же в середине августа проводился предыдущий исследовательский полет марсианского вертолета. Целью является получение новых фотографий местности, представляющей интерес с геологической точки зрения, но с более низкой высоты.
"Мы будем проводить полет на более низкой высоте - 8 метров по сравнению с 10 метрами в ходе 12-го полета", - говорится в сообщении. Снимки будут делаться в другом направлении, чем ранее, для планирования маршрута марсохода.
Дальность полета составит 210 метров по сравнению с 450 метрами в ходе 12-го полета. Скорость также будет снижена с 4,3 до 3,3 метров в секунду по сравнению с предыдущей миссией. Продолжительность составит 161 секунду. Будет сделано 10 фотографий местности, которые будут переданы марсоходу, а затем ретранслированы на Землю.
За все время пребывания на Красной планете вертолет, совершив уже 12 полетов, пролетел в общей сложности 2,67 км, находясь в целом над поверхностью Марса почти 22 минуты. Самым протяженным был 9-й полет, тогда он пролетел 625 метров.
В ходе первого полета на Марсе 19 апреля вертолет поднимался на высоту всего трех метров и провел над поверхностью Марса 39 секунд.
Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.
Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.
Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.
Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.
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