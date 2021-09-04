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Здравоохранение 04.09.2021 18:41

В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 40 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 305 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 439,562 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 762 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 40 человек (накануне - 38). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5,8 тыс.

От COVID-19 вылечились 380,710 тыс. (+3 тыс. 423 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 53 тыс. 052 человека.

За сутки медики провели 18 тыс. 172 теста на коронавирус против 19 тыс. 017 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 535,906 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]