В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 40 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 305 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 439,562 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 762 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 40 человек (накануне - 38). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5,8 тыс.

От COVID-19 вылечились 380,710 тыс. (+3 тыс. 423 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 53 тыс. 052 человека.

За сутки медики провели 18 тыс. 172 теста на коронавирус против 19 тыс. 017 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 535,906 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева