Вход в музеи и галереи разрешен только с COVID-паспортом - Минкультуры Азербайджана

С 1 сентября вход в музеи и галереи, находящиеся в подчинении Министерства культуры Азербайджана, разрешен лицам, имеющим COVID-паспорт, сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующее решение принято министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым с целью уменьшения распространения коронавируса.

Посещение разрешено также лицам, получившим одну дозу вакцины.

А.Салаева