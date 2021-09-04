Талибы вновь отсрочили объявление нового правительства Афганистана

Движение "Талибан" вновь приняло решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана - с 4 сентября на следующую неделю, сообщает в субботу издание "Таймс оф Индиа"

"Объявление о новом правительстве и членах Кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе", - заявил представитель талибов Забуилла Муджахид.

В свою очередь Халил Хаккани - член созданного "Талибаном" комитета, в задачу которого входит переговоры с различными группами афганского общества о создании нового правительства - указал, что "Талибан" мог бы сформировать правительство в одиночку, но "один "Талибан" не будет приемлем для мира". В результате, по его словам, талибы пытаются обеспечить присутствие всех групп и слоев афганского общества в будущем правительстве.

Также он сказал, что в состав нового правительства войдут выразившие поддержку талибам экс-премьер Афганистана Гульбеддин Хекматияр и брат бежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани.

Накануне стало известно, что "Талибан" решил обнародовать состав нового афганского правительства 4 сентября, а не как планировалось изначально - 3 сентября.

В среду поступали сообщения о том, что "Талибан" уже сделал первые назначения, в том числе назначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел. Как сообщал телеканал Tolo News, высшим руководителем Афганистана, вероятно, станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада. Под его руководством управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр.

В то же время газета Hindustan Times написала, что лидеры разных ветвей "Талибана" ведут между собой борьбу, стремясь получить как можно большее влияние в будущем правительстве Афганистана. По ее данным, основные участники этого процесса - главари сети "Хаккани", которая считается одной из самых боеспособных в составе "Талибана", и мулла Мохаммад Якуб - сын основателя "Талибана" муллы Омара. При этом верные мулле Якубу силы контролируют Кандагар, который считается оплотом движения в Афганистане, а сеть "Хаккани" удерживает под контролем Кабул.

В движении "Талибан" существуют и иные разногласия, отмечалось в статье.