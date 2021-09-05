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ТЭК 05.09.2021 12:39

SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию модульную АЗС в Агдаме

ЗАО SOCAR Petroleum ("дочка" SOCAR) ввело в эксплуатацию на строящейся дороге в Агдаме новую модульную автозаправочную станцию (АЗС) под брендом "SOCAR", говорится в сообщении ЗАО.

"АЗС предназначена для обеспечения топливом транспортных средств во время строительных работ", - отмечается в сообщении.

Таким образом, число АЗС, работающих под брендом "SOCAR", достигло 40.

На АЗС установлены две топливораздаточные колонки для заправки бензином АИ-92 и дизельным топливом.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]