SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию модульную АЗС в Агдаме

ЗАО SOCAR Petroleum ("дочка" SOCAR) ввело в эксплуатацию на строящейся дороге в Агдаме новую модульную автозаправочную станцию (АЗС) под брендом "SOCAR", говорится в сообщении ЗАО.
"АЗС предназначена для обеспечения топливом транспортных средств во время строительных работ", - отмечается в сообщении.
Таким образом, число АЗС, работающих под брендом "SOCAR", достигло 40.
На АЗС установлены две топливораздаточные колонки для заправки бензином АИ-92 и дизельным топливом.
SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.
На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане.
А.Салаева
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