У Москвы нет понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7 - МИД РФ

У Москвы нет четкого понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7, заявила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Партнеры демонстрируют несистемной подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семерке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки. Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семерки по России и то неучастию, то участию в формате", - сказала она, комментируя слова главы МИД Японии о том, что встреча G7 8 сентября планируется с участием глав МИД России и КНР.
"Налицо отсутствие у партнёров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира", - подчеркнула Захарова.
Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страны G7 на уровне глав МИД планируют на следующей неделе провести встречу и обсудить вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане.
"На следующей неделе ожидается встреча на уровне министров иностранных дел стран G7 для обсуждения ситуации в Афганистане", - сказал Мотэги.
По его словам, "ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран".
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