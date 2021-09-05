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СНГ 05.09.2021 12:54

У Москвы нет понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7 - МИД РФ

У Москвы нет четкого понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7, заявила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Партнеры демонстрируют несистемной подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семерке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки. Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семерки по России и то неучастию, то участию в формате", - сказала она, комментируя слова главы МИД Японии о том, что встреча G7 8 сентября планируется с участием глав МИД России и КНР.

"Налицо отсутствие у партнёров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира", - подчеркнула Захарова.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страны G7 на уровне глав МИД планируют на следующей неделе провести встречу и обсудить вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане.

"На следующей неделе ожидается встреча на уровне министров иностранных дел стран G7 для обсуждения ситуации в Афганистане", - сказал Мотэги.

По его словам, "ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]