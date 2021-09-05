Строительство терминала Физулинского международного аэропорта будет завершено к октябрю

Строительство терминала Физулинского международного аэропорта будет завершено к концу сентября текущего года, заявил главный инженер проекта строительства терминала Селим Акпай.
"Для строительства были привезены строительные материалы и оборудование из Турции, России, Китая, Германии, США, Италии, Испании, Финляндии. Строительство велось в соответствии с международными стандартами", - отметил Акпай.
Вместе с тем глава компании AzVirt Камиль Алиев отметил, что в настоящее время ведутся работы по строительству международных аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах.
"В настоящее время там ведутся земляные работы, а также подготовка производственной базы, которая в дальнейшем будет обслуживать строительство", - сказал Алиев
По его словам, сдача Зангиланского международного аэропорта планируется в 2022 году, Лачинского - в 2023 году.
Х.Насирзаде
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