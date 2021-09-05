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Транспорт и связь 05.09.2021 13:00

Строительство терминала Физулинского международного аэропорта будет завершено к октябрю

Строительство терминала Физулинского международного аэропорта будет завершено к концу сентября текущего года, заявил главный инженер проекта строительства терминала Селим Акпай.

"Для строительства были привезены строительные материалы и оборудование из Турции, России, Китая, Германии, США, Италии, Испании, Финляндии. Строительство велось в соответствии с международными стандартами", - отметил Акпай.

Вместе с тем глава компании AzVirt Камиль Алиев отметил, что в настоящее время ведутся работы по строительству международных аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах.

"В настоящее время там ведутся земляные работы, а также подготовка производственной базы, которая в дальнейшем будет обслуживать строительство", - сказал Алиев

По его словам, сдача Зангиланского международного аэропорта планируется в 2022 году, Лачинского - в 2023 году.

Х.Насирзаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]