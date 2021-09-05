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СНГ 05.09.2021 13:20

На российско-литовской границе образовалась очередь из грузового транспорта

В Калининградской области обостряется ситуация с пропуском грузовых автомашин на российско-литовской границе, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службе региональной таможни Оксана Иванова.

"В настоящее время в автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" скопилось 100 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литовскую Республику. Из-за сбоя в работе информационных систем в Литве сопредельная сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств в ручном режиме с периодичностью один автомобиль в час. Примерное время устранения неисправности неизвестно", - сказала Иванова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]