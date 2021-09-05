В Кремле заявляют о готовности Путина к встрече с Зеленским, но не видят взаимности

Президент РоссииВладимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Песков отметил, что пока подвижек в подготовке нет.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, и воз и ныне там", - сказал он.

Пресс-секретаря также спросили, насколько нужна эта встреча, учитывая заявления президента Украины. По его словам, оценку работе и заявлениям Зеленского должен давать украинский народ.

"Мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной", - подчеркнул Песков.