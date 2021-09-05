Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласен с тезисом, что Украину пытаются превратить в "анти-Россию".
Во время интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) у представителя Кремля поинтересовались, расценивают ли в Москве итоги переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена как продолжение создания проекта превращения Украины в "анти-Россию".
"Очевидно, что да", - ответил Песков.
В качестве примера он привел стремление Украины в НАТО и готовность США принять ее в альянс при выполнении Киевом ряда условий.
"Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал в связи с этим представитель Кремля.
"Зеленский говорит, что Северный Поток-2 является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс, это наоборот является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы", - продолжил Песков.
У пресс-секретаря президента также поинтересовались, что означают слова Путина в его статье об Украине, что РФ не допустит, чтобы исторические земли России использовались против нее же.
"Ну, по крайней мере будет прикладывать усилия для того, чтобы это не происходило", - ответил Песков.
"Но мы видим, что, к сожалению, те силы в Украине, которые обладают более взвешенным подходом, более сбалансированным подходом, и которые являются сторонниками все-таки обсуждения самых острых вопросов с Россией, эти силы сейчас сидят под домашним арестом. Грубо, абсолютно, что называется через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста", - продолжил он.
Поэтому, подытожил Песков, в Киеве "пока доминирует вот это вот такой русофобский подход во всем и вся".
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