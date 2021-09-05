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Регион 05.09.2021 14:58

Президент Ирана не против переговоров с Западом, однако предостерегает его от давления

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что в принципе не возражает против диалога с Западом, но при условии, что тот не будет пытаться давить на его страну.

"Переговоры и диалог всегда были и будут частью наших инструментов в сфере дипломатии... Но американцы и другие западные страны стремятся сочетать переговоры и давление", - приводит его слова в воскресенье агентство "Тасним". При этом Раиси добавил, что уЗапада уже была возможность убедиться, что такая тактика против Ирана не работает.

"Я поручил нашим службам включить переговоры в их рабочий план, но не в сочетании с давлением, которое на нас продолжают оказывать", - добавил президент.

Кроме того, он заверил, что ему не интересны "переговоры ради переговоров".

Раиси также заявил, что на любых переговорах не откажется "от каких бы то ни было прав, которые есть у иранского народа".

Западные страны в последние недели ожидают, какова будет позиция Раиси, пришедшего к власти летом этого года, по переговорам в Вене по вопросу возвращения США и Ирана к соблюдению СВПД - соглашения по иранскому атому. Считается, что по этой теме Раиси будет придерживаться более жесткой позиции, чем его предшественник Хасан Рухани.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]