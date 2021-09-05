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СНГ 05.09.2021 15:39

В Кыргызстан из Казахстана прибыл воинский контингент для участия в учениях ОДКБ "Рубеж-2021"

Воинский контингент из Казахстана прибыл в Кыргызстандля участия в военных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2021", сообщает пресс-служба кыргызскогоМинистерства обороны в воскресенье.

"На территории войсковой части 20636 состоялась церемония встречи воинского контингента Казахстана, принимающего участие в совместном тактическом учении с подразделениями Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона КСБР ЦАР коллективной безопасности "Рубеж-2021", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, учения "Рубеж-2021" будут проходить с 7 по 9 сентября на полигоне "Эдельвейс" (Иссык-Кульская область Кыргызстана). В учении примут участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Кыргызстана, РФ, Таджикистана, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

"Основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления войск (коллективных сил) ОДКБ, а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ОДКБ проведет в Кыргызстанеучение "Рубеж-2021" 7-9 сентября. На предстоящие учения в Кыргызстанпереброшены около 300 российских военнослужащих и более 60 единиц техники из состава горной мотострелковой бригады из Тувы, сообщал 30 августа Центральный военный округ.

Маневры в Кыргызстанепройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]