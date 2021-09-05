Минобороны АР опровергает обвинения о поджоге азербайджанскими военными пастбищ на границе с Арменией

Информация армянской стороны об умышленном поджоге азербайджанскими военными пастбищ близ государственной границы не соответствует действительности, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Данная информация является очередной ложью официальных лиц Армении и носит клеветнический характер. Она безосновательна и не имеет никакого отношения к азербайджанской армии", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

А.Салаева