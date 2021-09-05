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Дальнее зарубежье 05.09.2021 16:23

Пакистан и другие соседи Афганистана отметили важность поддержания мира на афганской территории

Представители Пакистана, Ирана, Китая, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана провели виртуальные переговоры, на которых отметили важность поддержания мира в Афганистане для всего региона, сообщает в воскресенье афганский телеканал Tolo News.

Пакистанский спецпредставитель по Афганистану Мохаммад Садик отметил, что на виртуальной встрече c коллегами "все участники согласились, что мир в Афганистане крайне важен для безопасности и стабильности региона".

Спецпредставители стран-участниц переговоров согласились продолжать контакты по афганской проблеме.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]