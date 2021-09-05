Пакистан и другие соседи Афганистана отметили важность поддержания мира на афганской территории

Представители Пакистана, Ирана, Китая, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана провели виртуальные переговоры, на которых отметили важность поддержания мира в Афганистане для всего региона, сообщает в воскресенье афганский телеканал Tolo News.

Пакистанский спецпредставитель по Афганистану Мохаммад Садик отметил, что на виртуальной встрече c коллегами "все участники согласились, что мир в Афганистане крайне важен для безопасности и стабильности региона".

Спецпредставители стран-участниц переговоров согласились продолжать контакты по афганской проблеме.