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Дальнее зарубежье 05.09.2021 16:28

Командующий силами спецназа Гвинеи пытается захватить власть в стране

Группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде, сообщает в воскресенье издание Jeune Afrique.

По его информации, путчистов возглавляет командующийармейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя. Его сторонники вступили в бой с охраной Конде. При этом, как отмечает Jeune Afrique, президент, находящийся в своем дворце в Конакри, остается в безопасности.

Западные СМИ сообщали о звуках стрельбы в воскресенье в Конакри, однако не поясняли, каковы ее причины.

Думбуйя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]