Командующий силами спецназа Гвинеи пытается захватить власть в стране

Группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде, сообщает в воскресенье издание Jeune Afrique.

По его информации, путчистов возглавляет командующийармейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя. Его сторонники вступили в бой с охраной Конде. При этом, как отмечает Jeune Afrique, президент, находящийся в своем дворце в Конакри, остается в безопасности.

Западные СМИ сообщали о звуках стрельбы в воскресенье в Конакри, однако не поясняли, каковы ее причины.

Думбуйя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.