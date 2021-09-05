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СНГ 05.09.2021 17:09

Самолет ВМС США провел разведку у черноморских границ России

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidonв воскресенье совершил продолжительный разведывательный полет вблизи российского побережья на Черном море, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, совершил пролеты вблизи Крыма и Краснодарского края. Он выполнял задание у российских границ на Черном море около двух часов.

Накануне полет аналогичного морского разведчика ВМС США был зафиксирован на Балтике вблизи Калининградской области.

3 сентября американский Poseidon также курсировал у Черноморских границ России. В тот же день стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил полет у российских рубежей на Севере. Самолет радиоэлектронной разведки, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Англии, летал вдоль побережья Мурманской области.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]