Самолет ВМС США провел разведку у черноморских границ России

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidonв воскресенье совершил продолжительный разведывательный полет вблизи российского побережья на Черном море, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, совершил пролеты вблизи Крыма и Краснодарского края. Он выполнял задание у российских границ на Черном море около двух часов.

Накануне полет аналогичного морского разведчика ВМС США был зафиксирован на Балтике вблизи Калининградской области.

3 сентября американский Poseidon также курсировал у Черноморских границ России. В тот же день стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил полет у российских рубежей на Севере. Самолет радиоэлектронной разведки, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Англии, летал вдоль побережья Мурманской области.