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Дальнее зарубежье 05.09.2021 17:20

Президент Гвинеи арестован военными

Президент Гвинеи Альфа Кондеарестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа, сообщают СМИ этой страны со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, под стражей, по их данным, оказались многие высокопоставленные чиновники.

В соцсетях в воскресенье опубликованы фото и даже видео, на которых, как считается, виден Конде после его задержания путчистами.

Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде.

Предполагается, что путчистов возглавляет командующий армейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя. Ранее он служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.

Западные СМИ сообщали о звуках стрельбы в воскресенье в Конакри.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]