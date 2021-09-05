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Дальнее зарубежье 05.09.2021 17:41

Главарь мятежников в Гвинее заявил об аресте президента, закрытии границ и роспуске правительства

Лидер путчистов в Гвинее Мамади Дубайя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Альфы Конде, сообщает новостной портал Guinee Matin.

Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбайя призвал пока оставаться в казармах.

Ранее гвинейские СМИ сообщали, что Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа.

Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.

В соцсетях в воскресенье опубликованы фото и даже видео, на которых, как считается, виден Конде после его задержания путчистами.

Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде.

Мятежник Думбайя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]