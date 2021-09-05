Главарь мятежников в Гвинее заявил об аресте президента, закрытии границ и роспуске правительства

Лидер путчистов в Гвинее Мамади Дубайя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Альфы Конде, сообщает новостной портал Guinee Matin.
Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбайя призвал пока оставаться в казармах.
Ранее гвинейские СМИ сообщали, что Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа.
Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.
В соцсетях в воскресенье опубликованы фото и даже видео, на которых, как считается, виден Конде после его задержания путчистами.
Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде.
Мятежник Думбайя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.
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