Главарь мятежников в Гвинее заявил об аресте президента, закрытии границ и роспуске правительства

Лидер путчистов в Гвинее Мамади Дубайя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Альфы Конде, сообщает новостной портал Guinee Matin.

Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбайя призвал пока оставаться в казармах.

Ранее гвинейские СМИ сообщали, что Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа.

Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.

В соцсетях в воскресенье опубликованы фото и даже видео, на которых, как считается, виден Конде после его задержания путчистами.

Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде.

Мятежник Думбайя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.