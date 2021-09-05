Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал министров стран-участниц "Большой двадцатки" (G20) к взаимному признанию сертификатов о вакцинации.

"Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", - сказал Мурашко в ходе первой сессии встречи министров "Группы двадцати", - сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава.