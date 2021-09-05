В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 42 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 310 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 442,872 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 305 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 42 человека (накануне - 40). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 842.

От COVID-19 вылечились 383,682 тыс. (+2 тыс. 972 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 53 тыс. 348 человек.

За сутки медики провели 15 тыс. 614 тестов на коронавирус против 18 тыс. 172 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 551,520 тыс. тестов на CO VID-19.

А.Салаева