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Здравоохранение 05.09.2021 18:43

В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 42 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 310 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 442,872 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 305 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 42 человека (накануне - 40). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 842.

От COVID-19 вылечились 383,682 тыс. (+2 тыс. 972 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 53 тыс. 348 человек.

За сутки медики провели 15 тыс. 614 тестов на коронавирус против 18 тыс. 172 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 551,520 тыс. тестов на CO VID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]