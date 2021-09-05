В Азербайджане около 30% населения полностью привито от COVID-19

В Азербайджане более 2,8 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
По данным на 5 сентября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 4 млн 358,794 тыс. человек, две дозы - 2 млн 876,480 тыс. человек.
Общее число сделанных доз составляет 7 млн 235,274 тыс.
Население Азербайджана на 1 июля 2021 года составляло 10 млн 139,196 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 5 сентября полностью привито 28,4% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
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