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Дальнее зарубежье 05.09.2021 19:07

Жители Конакри празднуют взятие под стражу президента Гвинеи

Жители столицы Гвинеи, Конакри, вышли на улицы, чтобы выразить радость по поводу задержания мятежными бойцами армейского спецназа президента страны Альфы Конде, сообщает в воскресенье информационный портал Guinee Matin.

Сами военные в эфире гостелевидения подтвердили, что арестовали главу государства.

В Министерстве обороны страны, со своей стороны, выпустили коммюнике, в котором утверждают, что попытка переворота не удалась. Однако многие СМИ отмечают, что подобные заверения, судя по всему, имеют мало чего общего с реальностью.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых военные, захватившие президентский дворец, просят сидящего на диване президента подтвердить, что с ним обращаются достойно, без побоев. Конде, старающийся не смотреть в камеру, не стал реагировать на эту просьбу.

Ранее лидер путчистов в Гвинее Мамади Думбуйя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Конде.

Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбуйя призвал пока оставаться в казармах.

Ранее гвинейские СМИ сообщали, что по их данным Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа. Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]