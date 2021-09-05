Жители Конакри празднуют взятие под стражу президента Гвинеи

Жители столицы Гвинеи, Конакри, вышли на улицы, чтобы выразить радость по поводу задержания мятежными бойцами армейского спецназа президента страны Альфы Конде, сообщает в воскресенье информационный портал Guinee Matin.
Сами военные в эфире гостелевидения подтвердили, что арестовали главу государства.
В Министерстве обороны страны, со своей стороны, выпустили коммюнике, в котором утверждают, что попытка переворота не удалась. Однако многие СМИ отмечают, что подобные заверения, судя по всему, имеют мало чего общего с реальностью.
В социальных сетях появились видеоролики, на которых военные, захватившие президентский дворец, просят сидящего на диване президента подтвердить, что с ним обращаются достойно, без побоев. Конде, старающийся не смотреть в камеру, не стал реагировать на эту просьбу.
Ранее лидер путчистов в Гвинее Мамади Думбуйя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Конде.
Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбуйя призвал пока оставаться в казармах.
Ранее гвинейские СМИ сообщали, что по их данным Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа. Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.
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