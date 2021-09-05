В Киеве ожидают визита Байдена, но не в этом году

Президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.
Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Ранее Кулеба сообщал, что украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена на Украину.
В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США.
Минобороны АР опровергает обвинения о поджоге азербайджанскими военными пастбищ на границе с Арменией
В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии состоялись показательные учения
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, ставших обладателями медалей Паралимпийских игр "Токио-2020"
Строительство терминала Физулинского международного аэропорта будет завершено к октябрю
SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию модульную АЗС в Агдаме
Вертолет-дрон совершил очередной успешный полет на Марсе - NASA
В Азербайджане около 30% населения полностью привито от COVID-19
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 42 человека
Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации
Президент Алиев заложил фундамент комплекса социального жилья Сумгайыт-2
Президент Алиев принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайыте
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банки, которые не смогут внедрить финтех решения будут неизбежно терять долю рынка!
Caspian Energy Club дал старт первому национальному конкурсу CEO Award Azerbaijan
Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог