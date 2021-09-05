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Дальнее зарубежье 05.09.2021 22:15

В Киеве ожидают визита Байдена, но не в этом году

Президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Ранее Кулеба сообщал, что украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена на Украину.

В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США.

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Тэги: УКРАИНА, БАЙДЕН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]