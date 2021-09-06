Более 800 человек считаются пропавшими без вести в результате конфликта в Донбассе - МККК

811 человек до сих пор считаются пропавшими без вести в результате конфликта в Донбассе, сообщила глава делегации Международного комитета красного креста в Украине Флоранс Жиллетт.
"Прошло уже семь лет с тех пор, как Международный комитет красного креста и Общество красного креста в Украине начали получать запросы от семей, чьи родственники пропали без вести в результате конфликта на Донбассе. За последние семь лет МККК и ОККУ получили сотни запросов от таких семей. Сегодня 811 человек до сих пор считаются пропавшими без вести", - сказала Жиллетт на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
В свою очередь президент Общества Красного креста Украины Николай Полищук проинформировал, что с начала вооруженного конфликта на Украине в ОККУ обратилось в общем 928 граждан по розыску родных.
"Было открыто 892 розыскных дела, работа по 701 делу окончена, в том числе 154 - в связи с освобождением и воссоединением семьями, 115 - в связи с гибелью и погребением семьей. По 158 делам удалось восстановить связь с родными на неподконтрольной украинской власти территории при помощи волонтеров и сотрудников Луганской и Донецкой областных организаций Общества красного креста Украины", - отметил он.
Полищук сообщил, что по состоянию на 27 августа 2021 года работа службы розыска ОККУ по 181 делу продолжается, судьба членов семей все еще не установлена.
Жиллетт обратила внимание на то, что в понедельник, 6 сентября, прошло три года, один месяц и четыре дня с тех пор, как вступил в силу закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", однако комиссия по вопросам пропавших без вести так и не начала работать.
"Дискуссии о едином реестре не продвигаются, а механизм, при помощи которого семьи могут презентовать и получать обещанные льготы, не определен. В целом, прогресс во внедрении закона в значительной мере остановился", - считает глава делегации МККК в Украине.
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