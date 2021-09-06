Вашингтон стремится вовлечь Китай в диалог по контролю над вооружениями, ищет пути взаимодействия, заявляют в госдепе США

Вашингтон продолжает стремиться к диалогу или взаимодействию с Китаем по теме контроля над вооружениями и ищет возможности делать это, несмотря на то, что не видит у Пекина аналогичного стремления, заявила в понедельник замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Мы многие годы, десятилетия обсуждали это с Советским Союзом, с Россией, и мы находили пути, механизмы, возможности для проведения переговоров о сокращении. У нас, конечно же, были проблемы ранее, но у нас была возможность прорабатывать их в течение многих лет. У нас нет такой истории с Китаем. Мы должны придумать, как сделать это возможным", - сказала Дженкинс, выступая на конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Копенгагене.

По ее словам, ведение переговоров с Китаем - большой вызов для США, и они не видят интереса у Китая к началу "какой-либо дискуссии, диалога".

Замгоссекретаря добавила, что обсуждение этих вопросов с Россией также никогда не было простым, но, тем не менее, странам удавалось прийти к определенным договорённостям. Она выразила надежду на улучшение ситуации и на то, что "мы чего-то сможем достичь" с Китаем по этой теме.

Ранее о необходимости подключения Китая к процессу переговоров заявляла администрация предыдущего американского президента Дональд Трампа. Дженкинс в свою очередь подчеркнула, что теперь речь идет о двустороннем, а не о трехстороннем процессе.

В Китае же заявляли, что не собираются принимать приглашение США начать трехсторонние переговоры с Россией о контроле над вооружениями.

Директор департамента МИД КНР по контролю над вооружениями Фу Цун заявил, что Китай неоднократно повторял свою позицию: "Учитывая огромную разницу между китайским ядерным арсеналом и ядерным арсеналом США и Российской Федерации, мы просто не считаем, что существует какая-либо справедливая и равноправная основа для присоединения Китая к США и России в их переговорах по контролю над ядерными вооружениями".