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Спорт 06.09.2021 15:24

Президент Азербайджана премировал призеров Летних паралимпийских игр в Токио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры денежных вознаграждений для азербайджанских спортсменов, занявших призовые места на XVI Летних паралимпийских играх в Токио, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, золотые призеры Паралимпиады получат по 200 тыс. манатов (тренер - 100 тыс. манатов), серебряные призеры - по 100 тыс. манатов (тренер - 50 тыс. манатов), бронзовые призеры - 50 тыс. манатов (тренер - 25 тыс. манатов).

В Токио в активе спортсменов из Азербайджана было 19 медалей: 14 золотых медалей, 1 серебро и 4 бронзы.

Э.Шафиев

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Тэги: ПАРАЛИМПИАДА, ПРЕЗИДЕНТ, НАРГАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]