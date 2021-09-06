Президент Азербайджана премировал призеров Летних паралимпийских игр в Токио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры денежных вознаграждений для азербайджанских спортсменов, занявших призовые места на XVI Летних паралимпийских играх в Токио, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, золотые призеры Паралимпиады получат по 200 тыс. манатов (тренер - 100 тыс. манатов), серебряные призеры - по 100 тыс. манатов (тренер - 50 тыс. манатов), бронзовые призеры - 50 тыс. манатов (тренер - 25 тыс. манатов).
В Токио в активе спортсменов из Азербайджана было 19 медалей: 14 золотых медалей, 1 серебро и 4 бронзы.
Э.Шафиев
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