Президент Азербайджана премировал призеров Летних паралимпийских игр в Токио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры денежных вознаграждений для азербайджанских спортсменов, занявших призовые места на XVI Летних паралимпийских играх в Токио, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, золотые призеры Паралимпиады получат по 200 тыс. манатов (тренер - 100 тыс. манатов), серебряные призеры - по 100 тыс. манатов (тренер - 50 тыс. манатов), бронзовые призеры - 50 тыс. манатов (тренер - 25 тыс. манатов).

В Токио в активе спортсменов из Азербайджана было 19 медалей: 14 золотых медалей, 1 серебро и 4 бронзы.

Э.Шафиев