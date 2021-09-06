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Дальнее зарубежье 06.09.2021 16:30

Талибы хотят от Германии гуманитарной помощи

Представитель движения "Талибан" заявил в интервью немецкому изданию Bild, что движение готово принять гуманитарную помощь от Германии.

"Мы хотим, чтобы Германия поддержала нас и помогла нам в гуманитарных секторах, в которых это будет возможно. Более того, нам нужно, чтобы они помогли в секторе здравоохранения, нам нужно, чтобы они помогли в образовательном секторе, и нам нужно, чтобы они помогли в секторе инфраструктуры", - заявил Забиулла Муджахид. Он также отметил, что немецкие инвесторы могут инвестировать в Афганистан, и "Талибан" гарантирует им безопасность.

Муджахид добавил, что также надеется на хорошие отношения с Германией, и что Афганистан готов принять канцлера Германии Ангелу Меркель, которая сложит свои полномочия в конце сентября.

Представитель движения отметил, что "Талибан" не собирается мешать афганцам, которые работали на немецкое правительство или правительство любой другой страны, покинуть Афганистан, а также не будет преследовать их.

Ранее Забихулла Муджахид уже говорил немецкому изданию Welt am Sonntag, что группировка хотела бы установить "прочные и официальные дипломатические отношения с Германией".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ГЕРМАНИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]