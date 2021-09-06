Ученые из России и США стали лауреатами премии Глобальная энергия

Ученые из России и США стали лауреатами международной энергетической премии "Глобальная энергия", сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии.
Были также объявлены двое из трех лауреатов: заведующий лабораторией управляемого фотобиосинтеза Института физиологии растений РАН Сулейман Аллахвердиев и главный научный сотрудник Стэнфордского института материаловедения и энергетики И Цуй.
Аллахвердиев получит награду в номинации "Нетрадиционная энергетика" за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза, цикл научных работ в области био- и водородной энергетики.
Цуй победил в номинации "Новые способы получения энергии" за исключительный вклад в разработку наноматериалов для энергетики и окружающей среды, инновации в области науки о батареях.
Лауреат в номинации "Традиционная энергетика" был объявлен 3 сентября на сессии Восточного экономического форума. Им стал директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН Зинфер Исмагилов за фундаментальный вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ и борьбу с изменением климата.
Фонд премии составляет 39 млн рублей. Церемония награждения состоится на Российской энергетической неделе в октябре.
В этом году на получение премии были выдвинуты 94 ученых из 36 стран мира. С 2003 года лауреатами премии стали 45 ученых из 15 стран.
Ассоциация "Глобальная энергия" создана в 2002 году для поддержки исследований в энергетике, ее членами являются ПАО "Газпром" , ПАО "Сургутнефтегаз"и ПАО "ФСК ЕЭС" .
Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении «очередной исторической ошибкой»
ВС Азербайджана и Турции начали совместные учения в Лачине - Минобороны
Президент Азербайджана наградил министра финансов орденом «Шохрат»
Штат "Газпром нефтехим Салавата" после запуска газохимического комплекса вырастет почти в 1,5 раза
Индийская Tata Power отложила проект угледобычи на Камчатке
Кассовые сборы боевика Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец" побили рекорд в выходные по случаю Дня труда в США
В Финляндии полностью отменят коронавирусные ограничения после вакцинации 80% населения - премьер
Мятежники в Гвинее заявляют, что их целью является создание правительства национального единства
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
Президент Алиев заложил фундамент комплекса социального жилья Сумгайыт-2
Президент Алиев принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайыте
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding получил еще одну международную награду
Фарид Мансуров: Когда в стране есть олимпийские чемпионы, то и молодым спортсменам это дает стимул
Банки, которые не смогут внедрить финтех решения будут неизбежно терять долю рынка!
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог