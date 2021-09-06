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Дальнее зарубежье 06.09.2021 19:24

Ученые из России и США стали лауреатами премии Глобальная энергия

Ученые из России и США стали лауреатами международной энергетической премии "Глобальная энергия", сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии.

Были также объявлены двое из трех лауреатов: заведующий лабораторией управляемого фотобиосинтеза Института физиологии растений РАН Сулейман Аллахвердиев и главный научный сотрудник Стэнфордского института материаловедения и энергетики И Цуй.

Аллахвердиев получит награду в номинации "Нетрадиционная энергетика" за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза, цикл научных работ в области био- и водородной энергетики.

Цуй победил в номинации "Новые способы получения энергии" за исключительный вклад в разработку наноматериалов для энергетики и окружающей среды, инновации в области науки о батареях.

Лауреат в номинации "Традиционная энергетика" был объявлен 3 сентября на сессии Восточного экономического форума. Им стал директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН Зинфер Исмагилов за фундаментальный вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ и борьбу с изменением климата.

Фонд премии составляет 39 млн рублей. Церемония награждения состоится на Российской энергетической неделе в октябре.

В этом году на получение премии были выдвинуты 94 ученых из 36 стран мира. С 2003 года лауреатами премии стали 45 ученых из 15 стран.

Ассоциация "Глобальная энергия" создана в 2002 году для поддержки исследований в энергетике, ее членами являются ПАО "Газпром" , ПАО "Сургутнефтегаз"и ПАО "ФСК ЕЭС" .

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ПРЕМИЯ, ЛАУРЕАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]