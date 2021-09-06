В Греции после сезона лесных пожаров создали министерство по делам климатического кризиса

Правительство Греции создало министерство климатического кризиса после серии разрушительных лесных пожаров, объявших страну прошедшим летом, сообщает агентство Associated Press (AP).
Ведомство возглавит Христос Стилианидес, который ранее был европейским комиссаром по гуманитарной помощи и антикризисным мерам.
"Я принял (должность - ИФ) с полным осознанием тех вызовов и испытаний, которые придут вместе с ней. Последствия изменения климата настигли нас, и мы должны без промедления поспособствовать серьезным изменениям. Предотвращение стихийных бедствий и готовность к ним - самое эффективное оружие, которое у нас есть", - заявил Стилианидес.
На этом посту Стилианидес будет руководить тушением пожаров и заведовать оказанием помощи при стихийных бедствиях, а также он будет отвечать за политику адаптации к повышению температуры в результате изменения климата.
Из-за аномальной жары в августе этого года Греция пострадала от нескольких сотен лесных пожаров. В результате многочисленных возгораний погибло как минимум три человека. Власти страны сообщили, что пожары стали результатом сильнейшей волны жары за последние десятилетия.
Также в августе сложная ситуация с природными пожарами наблюдалась в Италии, Турции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.
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