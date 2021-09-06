Глава департамента здоровья Эстонии ушел в отставку из-за испортившихся вакцин и лекарств на сумму более 3 млн евро

Генеральный директор департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно (Ullar Lanno) взял на себя ответственность за испортившиеся на складе вакцины от коронавируса и медикаменты на сумму более 3 млн евро и подал в отставку.
"Ответственность за происшествие не может быть возложена ни на кого другого, кроме руководителя, решение об отставке принято по моей инициативе", - сообщил он в понедельник журналистам.
23-24 июня на складе департамента здоровья в холодильных камерах, где хранились партии вакцин и лекарств, температура повысилась до +15 градусов вместо нужных показателей в +2-8 градусов.
Непригодными стали более 68 000 доз вакцин "AstraZeneca", предназначенных для передачи в другие страны в качестве гуманитарной помощи, а также необходимые для иммунизации вакцины для детей и подростков, иммуноглобулины и вакцины от гриппа. Всего было списано вакцин и лекарств более чем на 3 млн евро.
В ходе проверки выяснилось, что департамент здоровья приуменьшил проблему с поломкой холодильников. Температура на складе начала повышаться за несколько дней до 23 июня, системы оповещения о неполадках не сработали, и первым человеком, обнаружившим проблему, оказался уборщик. Ушедшая в правительство и министерство труда и здоровья информация была неточной.
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