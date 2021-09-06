Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0178 RUR   0.0233 GBR   2.3541 TRY   0.2043

Цена на нефть

03.09 $/bbl   WTI 69.29 -0.70 Brent 72.61 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

06.09.2021 16:15

Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению подачи поливной воды на пашни и обеспечению потребностей населения в питьевой воде в регионах страны.

Согласно распоряжению, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета выделяется 1,4 млн манатов на проектирование и бурение 20 артезианских скважин в 20 населенных пунктах в 7 районах: Агдашском, Агсуинском, Исмаиллинском, Габалинском, Гобустанском, Огузском и Шемахинском.

В этих населенных пунктах проживают 38,016 тыс. человек.

Средства на бурение скважин будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе Президент Алиев поручил к 2022г завершить установку водяных счетчиков потребителям Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]