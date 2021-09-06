Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению подачи поливной воды на пашни и обеспечению потребностей населения в питьевой воде в регионах страны.
Согласно распоряжению, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета выделяется 1,4 млн манатов на проектирование и бурение 20 артезианских скважин в 20 населенных пунктах в 7 районах: Агдашском, Агсуинском, Исмаиллинском, Габалинском, Гобустанском, Огузском и Шемахинском.
В этих населенных пунктах проживают 38,016 тыс. человек.
Средства на бурение скважин будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.
Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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