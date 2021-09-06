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СНГ 06.09.2021 17:12

Президент Киргизии назначил нового министра обороны - пресс-службы главы государства

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности министра обороны страны Таалайбека Омуралиева, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

"Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Таалайбек Омуралиев освобожден от занимаемой должности министра обороны Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Другим указом президента, Бактыбек Бекболотов назначен министром обороны. Он имеет звание полковника Вооруженных сил КР, служил в Национальной гвардии, был командиром Панфиловской дивизии.

До нынешнего назначения работал председателем правления АО "Бишкекский машиностроительный завод".

Омуралиев возглавлял министерство обороны Киргизии в 2011-2014 годы.

9 октября 2020 года был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии, с 3 февраля 2021 года - министр обороны республики.

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Тэги: КИРГИЗИЯ-, МИНОБОРОНЫ, КАДРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]