Президент Киргизии назначил нового министра обороны - пресс-службы главы государства

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности министра обороны страны Таалайбека Омуралиева, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

"Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Таалайбек Омуралиев освобожден от занимаемой должности министра обороны Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Другим указом президента, Бактыбек Бекболотов назначен министром обороны. Он имеет звание полковника Вооруженных сил КР, служил в Национальной гвардии, был командиром Панфиловской дивизии.

До нынешнего назначения работал председателем правления АО "Бишкекский машиностроительный завод".

Омуралиев возглавлял министерство обороны Киргизии в 2011-2014 годы.

9 октября 2020 года был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии, с 3 февраля 2021 года - министр обороны республики.