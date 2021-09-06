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Оборона 06.09.2021 16:29

Руководство Минобороны ознакомилось с процессом подготовки к учениям «Три брата – 2021»

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник ознакомился с территорией проведения международных учений "Три брата - 2021" с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.

"Министру обороны было доложено о процессе подготовки к учениям и о других организационных вопросах. Были даны соответствующие указания по организации и проведению учений на высоком уровне", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Как сообщалось, международные учения "Три брата - 2021" будут благоприятствовать созданию надлежащей среды для подготовки военнослужащих дружественных и партнерских стран к операциям в мирное и военное время, а также обмена знаниями и опытом.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ, ПОДГОТОВКА


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