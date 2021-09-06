Лидер сопротивления Панджшера призвал афганцев к восстанию против талибов

Глава сил сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд в понедельник призвал афганцев к всеобщему восстанию в стране против "Талибана".
"Наш лидер Ахмад Масуд в обращении к народу объявил о всеобщем восстании на всей территории Афганистана против преступной, террористической сети, известной, как "Талибан", и против ее партнеров ", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере представителя Фронта национального сопротивления Али Маисам Назари.
Ранее он заявил, что Масуд находится в безопасности, и что в скором времени выступит с заявлением.
В понедельник талибы заявили о взятии Панджшера, единственной провинции, которая до сих пор оказывала сопротивление боевикам. Подтверждения этой информации из других источников не поступало. В самом Фронте заявили, что по-прежнему контролируют стратегические позиции.
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