Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0178 RUR   0.0233 GBR   2.3541 TRY   0.2043

Цена на нефть

03.09 $/bbl   WTI 69.29 -0.70 Brent 72.61 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.09.2021 16:52

Лидер сопротивления Панджшера призвал афганцев к восстанию против талибов

Глава сил сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд в понедельник призвал афганцев к всеобщему восстанию в стране против "Талибана".

"Наш лидер Ахмад Масуд в обращении к народу объявил о всеобщем восстании на всей территории Афганистана против преступной, террористической сети, известной, как "Талибан", и против ее партнеров ", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере представителя Фронта национального сопротивления Али Маисам Назари.

Ранее он заявил, что Масуд находится в безопасности, и что в скором времени выступит с заявлением.

В понедельник талибы заявили о взятии Панджшера, единственной провинции, которая до сих пор оказывала сопротивление боевикам. Подтверждения этой информации из других источников не поступало. В самом Фронте заявили, что по-прежнему контролируют стратегические позиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЛИДЕР, ПРИЗЫВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]