Индия направила военных на российско-белорусские маневры Запад-2021

Индийский контингент прибыл в Россию для участия в стратегическом учении "Запад-2021", сообщил Западный военный округ (ЗВО) в понедельник.
"Воинский контингент Индии примет участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021" на полигоне "Мулино" Нижегородской области на боевой технике войск Западного военного округа", - сообщила пресс-служба округа.
ЗВО не назвал численность индийского контингента.
По данным округа, индийские военнослужащие прибыли в аэропорт Нижнего Новгорода и переехали окружной учебный центр боевой подготовки в поселке Мулино. Индийских военных разметили в полевом лагере, который оборудованном всем необходимым для проживания и совместных тренировок, сообщил округ.
Россия и Белоруссия проводят стратегическое учение "Запад-2021" на полигонах двух стран, а также в южной части акватории Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ на минувшей неделе.
9 сентября состоится церемония открытия маневров на полигонах "Мулино" (Нижегородская область) и "Обуз-Лесновский" (Брестская область Белоруссии).
Практические действия войск пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории РФ и на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.
По данным ЗВО, в учении "Запад-2021" примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.
Из них 12800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) будет задействовано в учении на территории Белорусиси.
В маневрах участвуют около 2 тыс. военнослужащих из государств ОДКБ, ШОС и других дружественных стран, сказали военные.
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