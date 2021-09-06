Последняя труба уложена на стройке второй нитки Северного потока 2

РПоследняя секция трубы уложена в понедельник на дно Балтийского моря на строительстве второй нитки "Северного потока 2", сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяжённость магистрали по двум ниткам - 2460 км.

Укладка первой из них завершилась в начале июня.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "Ещё до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре".

Глава "Газпрома" напомнил: "Всем хорошо известно, что маршрут от Ямала через Балтику до Европы является самым коротким и самыми экономически эффективным для потребителей. И что очень-очень важно, самым экологически чистым. Низкий углеродный след - в 5,6 раза ниже, чем по сравнению с коридором, который идет через территорию Украины".