Последняя труба уложена на стройке второй нитки Северного потока 2

РПоследняя секция трубы уложена в понедельник на дно Балтийского моря на строительстве второй нитки "Северного потока 2", сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяжённость магистрали по двум ниткам - 2460 км.
Укладка первой из них завершилась в начале июня.
"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.
На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "Ещё до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре".
Глава "Газпрома" напомнил: "Всем хорошо известно, что маршрут от Ямала через Балтику до Европы является самым коротким и самыми экономически эффективным для потребителей. И что очень-очень важно, самым экологически чистым. Низкий углеродный след - в 5,6 раза ниже, чем по сравнению с коридором, который идет через территорию Украины".
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